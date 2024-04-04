В Замбии слон напал на туристов во время сафари. Погиб один человек

В Замбии в национальном парке Кафу слон напал на туристов во время сафари, в результате чего погибла одна 80-летняя американка. Об этом сообщает Daily Mail.
В сети появилось видео, на котором видно, как разъярённый слон бежит на полной скорости, чтобы догнать машину с туристами. В один момент водитель попытался развернуться, но застрял на дороге. Этим воспользовался слон и атаковал автомобиль, перевернув его.
В Национальном парке пока никак не прокомментировали инцидент. Главный исполнительный директор компании-организатора Wilderness Кит Винсент подтвердил, что один человек погиб, еще один получил серьезные ранения, а четверо других туристов отделались легкими травмами.
«Все наши гиды очень хорошо обучены и опытны, но, к сожалению, местность и растительность были таковы, что путь гида оказался заблокирован. Он не смог достаточно быстро вывести машину из‑под удара, и руководство Национального парка Кафу немедленно оказало ему помощь», — рассказал он.
Национальный парк Кафу занимает площадь в 22 000 кв. км и является домом для африканской «большой пятерки» — льва, леопарда, слона, буйвола и носорога. В Африке слоны убивают примерно 500 человек в год.