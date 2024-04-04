В Замбии слон напал на туристов во время сафари. Погиб один человек

«Все наши гиды очень хорошо обучены и опытны, но, к сожалению, местность и растительность были таковы, что путь гида оказался заблокирован. Он не смог достаточно быстро вывести машину из‑под удара, и руководство Национального парка Кафу немедленно оказало ему помощь», — рассказал он.