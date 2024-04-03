Крейг Гиллеспи намерен стать режиссером фильма «Супергерл»

Вчера в 23:37
Кадр: New York Times Events/YouTube

Австралийский режиссер Крейг Гиллеспи, известный по картинам «Круэлла» и «Тоня против всех», намерен поставить фильм «Супергерл». Об этом написал Deadline.

Картину выпустит студия Warner Bros., точнее ее подразделение DC Studios. Продюсерами проекта выступят Джеймс Ганн и Питер Сафран, исполнительным продюсером будет, по информации СМИ, Шанталь Нонг.

Главную роль в ленте исполнит звезда «Дома Дракона» Милли Олкок. Она сперва появится в другом проекте DC, а затем дебютирует на большом экране в образе Супергерл.

Будущий фильм будет основан на серии комиксов Тома Кинга «Супергерл: Женщина завтрашнего дня», которая вышла в 2022 году. Сценаристка Ана Ногуэйра адаптировала комикс для экранизации.

По словам Ганна, «Супергерл» позволит увидеть разницу между выросшим в любящей семье землян Супермене и страдавшей в первые 14 лет своей жизни Супергерл, повзрослевшей в скалах, видя смерти всех знакомых ей людей.

«[Она] прибыла на Землю, когда была юной девушкой. Она намного более жесткая, она не совсем та Супергерл, которую мы привыкли видеть», — отметил продюсер.

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