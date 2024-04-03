В Москве откроется Центр современного искусства AZ/ART

В AZ/ART будут устраивать лекции, концерты, мастер-классы, творческие встречи и мероприятия для детей. Кроме трех выставочных залов в пространстве откроются кофейня и магазин, где можно будет купить книги, предметы дизайна и искусства, тиражную графику.