В Москве откроется Центр современного искусства AZ/ART

Команда Музея AZ откроет 17 мая в Москве Центр современного искусства AZ/ART. Об этом «Афише Daily» рассказали представители проекта.
Центр расположится историческом здании XVII века на Маросейке. Первой выставкой станет «Вне эксплуатации», которая объединит работы из коллекции Музея AZ и частных собраний. Среди них произведения Владимира Немухина, Анатолия Зверева, Лидии Мастерковой, Евгения Рухина, Анатолия Белкина, Владимира Яшке, Владимира Кустова, Егора Федоричева, Николая Онищенко, Александры Паперно, Саши Пироговой, групп «Хвойные» и «Цветы Джонджоли».
«Выставка „Вне эксплуатации“ завершает трилогию „Системы мимикрии“ и одновременно открывает новое пространство на Маросейке, которое мы назвали Центр современного искусства. Продолжая линию переклички эпох, мы будем показывать здесь самые интересные, малоизвестные московской публике работы современных художников и уже ставшие музейным „золотым фондом“ работы художников-шестидесятников из коллекции Музея AZ», — отметила гендиректор площадки Наталия Опалева.
В AZ/ART будут устраивать лекции, концерты, мастер-классы, творческие встречи и мероприятия для детей. Кроме трех выставочных залов в пространстве откроются кофейня и магазин, где можно будет купить книги, предметы дизайна и искусства, тиражную графику.
Новый центр станет преемником экспериментальной площадки AZ/ART, открытой в декабре 2022. Куратором выставочного сезона 2024/2025 выступит искусствовед и художник Александр Дашевский.