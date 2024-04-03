В Ростове-на-Дону шимпанзе по кличке Майкл занялся абстрактной живописью

Сегодня в 22:28
Кадр: Ростовский-на-Дону зоопарк/"ВКонтакте"

В зоопарке Ростова-на-Дону особей шимпанзе научили рисовать. Особенно понравилось новое хобби вожаку стаи — Майклу. Сотрудники зоопарка даже задумали устроить выставку его работ, рассказала «Ростов Газета».

Майкл пишет абстрактные картины с помощью гуаши и акварели. «У Майкла к этому особый талант, так как получается лучше всех», — отметили представители зоопарка. Они рассказали, что иногда обезьяне не нравятся его работы — и тогда он их рвет.

Из тех рисунков, которые Майкл одобряет, могут составить экспозицию. На ней можно будет увидеть, вероятно, и творчество других шимпанще. Когда пройдет выставка, пока не определено.

«Наш Майкл — любимчик зоологов и публики. А еще он баловник и шалун», — поделились сотрудники зоопарка. Они утверждают, что Майкл поддерживает дружескую атмосферу в стае и оберегает младшую шимпанзе Варю.

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