В Ростове-на-Дону шимпанзе по кличке Майкл занялся абстрактной живописью

В зоопарке Ростова-на-Дону особей шимпанзе научили рисовать. Особенно понравилось новое хобби вожаку стаи — Майклу. Сотрудники зоопарка даже задумали устроить выставку его работ, рассказала «Ростов Газета».
Майкл пишет абстрактные картины с помощью гуаши и акварели. «У Майкла к этому особый талант, так как получается лучше всех», — отметили представители зоопарка. Они рассказали, что иногда обезьяне не нравятся его работы — и тогда он их рвет.
Из тех рисунков, которые Майкл одобряет, могут составить экспозицию. На ней можно будет увидеть, вероятно, и творчество других шимпанще. Когда пройдет выставка, пока не определено.
«Наш Майкл — любимчик зоологов и публики. А еще он баловник и шалун», — поделились сотрудники зоопарка. Они утверждают, что Майкл поддерживает дружескую атмосферу в стае и оберегает младшую шимпанзе Варю.