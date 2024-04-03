В Екатеринбурге начали вручать повестки пришедшим в ГИБДД мигрантам

По информации E1.ru, у входа в здание ГИБДД дежурят сотрудники военкоматов, которые раздают повестки посетителям. Издание опубликовало снимки выданных документов.
Перед управлением ГИБДД в Екатеринбурге второй день стоит огромная очередь. Она состоит из мигрантов, которые получили российское гражданство или вид на жительство и хотят обменять зарубежные водительские права на российские.
По новому закону, вступившему в силу 1 апреля, иностранцы, получившие гражданство или ВНЖ должны в течение года сменить национальные права на российские. По истечении этого срока зарубежные права признаются недействительными.
«Не получат водительское удостоверение лица, в отношении которых военными комиссариатами применены временные меры, направленные на явку этих лиц по повестке военного комиссариата», — прокомментировала представительница МВД Ирина Волк.