В Екатеринбурге начали вручать повестки пришедшим в ГИБДД мигрантам

Сегодня в 22:00
Фото: vk.com/gibdd_66

Мигрантам, которые приходят в управление ГИБДД по Свердловской области в Екатеринбурге, на месте вручают повестки в военкомат для постановки на воинский учет. Об этом сообщают E1.ru, а также URA.ru со ссылкой на источник в военных кругах.

По информации E1.ru, у входа в здание ГИБДД дежурят сотрудники военкоматов, которые раздают повестки посетителям. Издание опубликовало снимки выданных документов.

Перед управлением ГИБДД в Екатеринбурге второй день стоит огромная очередь. Она состоит из мигрантов, которые получили российское гражданство или вид на жительство и хотят обменять зарубежные водительские права на российские.

По новому закону, вступившему в силу 1 апреля, иностранцы, получившие гражданство или ВНЖ должны в течение года сменить национальные права на российские. По истечении этого срока зарубежные права признаются недействительными.

«Не получат водительское удостоверение лица, в отношении которых военными комиссариатами применены временные меры, направленные на явку этих лиц по повестке военного комиссариата», — прокомментировала представительница МВД Ирина Волк.

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