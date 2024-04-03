Итан Хоук спродюсирует сериал «Happiness Falls» по мотивам книги Энджи Ким

«Эта книга очень мне по душе. В ней рассказывается о неговорящем мальчике из аутистического спектра. Динамика этой семьи и исследование отцом счастья вместе со сложностью межрасовых отношений и проблемами спектра делает историю идеальной для того, чтобы я ее рассказал», — поделился Стейндорф.