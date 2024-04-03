Итан Хоук спродюсирует сериал «Happiness Falls» по мотивам книги Энджи Ким

Американский актер Итан Хоук, известный по фильмам «Оставь мир позади» и «Отрочество», спродюсирует сериал «Happiness Falls» по одноименной книге корейской писательницы Энджи Ким. Об этом сообщил Deadline.
Хоук также может сыграть в проекте главную роль. Предположительно, ему достанется роль отца семейства, который загадочным образом пропадает. Это заставляет всех близких героя сомневаться в том, что они знали о нем и друг друге.
Среди продюсеров шоу будут Райан Хоук, Микки Шифф, Дилан Расселл, Мария Бриз-МакЛейн и Эллиот Уиттон. Разработкой сериала также займется Скотт Стендорфф из продакшн0компании Stone Village Television.
«Эта книга очень мне по душе. В ней рассказывается о неговорящем мальчике из аутистического спектра. Динамика этой семьи и исследование отцом счастья вместе со сложностью межрасовых отношений и проблемами спектра делает историю идеальной для того, чтобы я ее рассказал», — поделился Стейндорф.
Роман «Happiness Fall» («Падение счастья») вышел в 2023 году. Он рассказал о семье, столкнувшейся с кризисом. Автором книги стала уроженка Сеула и выпускница Стэнфорда Энджи Ким, дебютировавшая в 2019 году как писательница с романом «Смерть в Миракл Крик».