Майкл Дуглас оказался родственником Скарлетт Йоханссон

Йоханссон пока никак не отреагировала на обнаружение дальнего родственника. Ранее Гейтс также выяснил, что актриса состоит в родстве с ведущим Энди Коэном. Сам Гейтс при этом — шестиюродный брат политика Берни Сандерса, которого он играл в шоу Saturday Night Live.