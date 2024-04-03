Майкл Дуглас оказался родственником Скарлетт Йоханссон

Сегодня в 20:34
Кадр: Henry Louis Gates, Jr./YouTube

Американский актер Майкл Дуглас, известный по фильмам «Основной инстинкт» и «Игра», оказался родственником Скарлетт Йоханссон, звезды «Люси» и «Черной Вдовы». Об этом написал Daily Mail.

Дуглас принял участие в телешоу «Finding Your Roots», в котором историк Генри Луис Гейтс-мл. изучает родословную знаменитостей. Он выяснил, что элементы ДНК Йоханссон совпадают с частью ДНК Дугласа.

Гейтс пояснил, что артистов связывают одинаковые участки ДНК в четырех разных хромосомах. «Это невероятно. С нетерпением жду новой встречи со Скарлетт», — отреагировал на новость Дуглас.

Йоханссон пока никак не отреагировала на обнаружение дальнего родственника. Ранее Гейтс также выяснил, что актриса состоит в родстве с ведущим Энди Коэном. Сам Гейтс при этом — шестиюродный брат политика Берни Сандерса, которого он играл в шоу Saturday Night Live.

Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами