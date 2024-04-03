Майкл Дуглас оказался родственником Скарлетт Йоханссон

Американский актер Майкл Дуглас, известный по фильмам «Основной инстинкт» и «Игра», оказался родственником Скарлетт Йоханссон, звезды «Люси» и «Черной Вдовы». Об этом написал Daily Mail.
Дуглас принял участие в телешоу «Finding Your Roots», в котором историк Генри Луис Гейтс-мл. изучает родословную знаменитостей. Он выяснил, что элементы ДНК Йоханссон совпадают с частью ДНК Дугласа.
Гейтс пояснил, что артистов связывают одинаковые участки ДНК в четырех разных хромосомах. «Это невероятно. С нетерпением жду новой встречи со Скарлетт», — отреагировал на новость Дуглас.
Йоханссон пока никак не отреагировала на обнаружение дальнего родственника. Ранее Гейтс также выяснил, что актриса состоит в родстве с ведущим Энди Коэном. Сам Гейтс при этом — шестиюродный брат политика Берни Сандерса, которого он играл в шоу Saturday Night Live.