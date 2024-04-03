Хантер Шефер в трейлере хоррора «Кукушка»

Neon выпустил полноценный трейлер хоррора «Кукушка». Лента выйдет в российский прокат 8 августа.
Сюжет рассказывает о 17-летней Гретхен, которая вынуждена покинуть свой дом в Америке и переехать к отцу на курорт в немецких Альпах вместе с его новой семьей. Там их встречает босс их отца Кенинг, который проявляет необъяснимый интерес к немой сводной сестре Гретхен Альме.
«Что‑то не так в этом безмятежном райском уголке для отдыха. Гретхен мучают странные звуки и кровавые видения, пока она не узнает шокирующую тайну, которая касается и ее собственной семьи», — гласит синопсис.
Главную роль в фильме сыграла Хантер Шефер из сериала «Эйфория». В нем также снялись Дэн Стивенс («Аббатство Даунтон», «Легион»), Джессика Хенвик («Игра престолов», «Достать ножи-2») и другие. Кресло режиссера занял Тильман Зингер («Медиум»).