Хантер Шефер в трейлере хоррора «Кукушка»

Сюжет рассказывает о 17-летней Гретхен, которая вынуждена покинуть свой дом в Америке и переехать к отцу на курорт в немецких Альпах вместе с его новой семьей. Там их встречает босс их отца Кенинг, который проявляет необъяснимый интерес к немой сводной сестре Гретхен Альме.