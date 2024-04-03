Человечеству впервые придется удалить одну секунду из мирового времени

По его словам, с 1972 года, когда ввели шкалу времени UTC, к мировому времени уже 27 раз добавляли по одной секунде. В последний раз это произошло 1 января 2017 года. Однако корректировок в отрицательную сторону еще ни разу не было. Специалисты переживают, что первое такое изменение может грозить непредсказуемыми последствиями.