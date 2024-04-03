Человечеству впервые придется удалить одну секунду из мирового времени

Сегодня в 19:31
Фото: Agê Barros/Unsplash

Примерно к 2029 году человечеству впервые в истории придется удалить одну секунду из мирового времени. Об этом РИА «Новости» заявил старший преподаватель кафедры высшей геодезии и лаборатории гравиметрии МИИГАиК Павел Юзефович.

По его словам, с 1972 года, когда ввели шкалу времени UTC, к мировому времени уже 27 раз добавляли по одной секунде. В последний раз это произошло 1 января 2017 года. Однако корректировок в отрицательную сторону еще ни разу не было. Специалисты переживают, что первое такое изменение может грозить непредсказуемыми последствиями.

«Согласованность двух шкал времени, равномерной атомной TAI и неравномерной UT1, достигалась компромиссом — квазиравномерной шкалой UTC, по которой мы, собственно, живем в повседневности. В этой шкале время, реализованное „атомными“ секундами, время от времени „подправляется“ ровно на одну секунду в сторону, в которую требует замедление или ускорение UT1», — пояснил Юзефович.

О необходимости удалить одну секунду из мирового времени заговорили после публикации исследования о том, как таяние полярных льдов и процессы внутри ядра планеты влияют на ее скорость вращения. Лед, тающий на полюсах, стекает в океаны, а чем больше воды у экватора, тем медленнее вращается планета.

«Проведенные нами расчеты показывают, что человечеству впервые придется отнять високосную секунду от UTC в 2029 году, если учесть то, как на вращение Земли влияет характер движения пород в ее ядре, а также процесс таяния приполярных ледников», — отмечал автор исследования американский геофизик Дункан Эгнью.

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