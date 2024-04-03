Хантер Шефер заявила, что больше не хочет играть трансгендерных персонажей

Американская актриса Хантер Шефер заявила в интервью изданию GQ, что после завершения сериала «Эйфория» больше не хотела бы играть трансгендерных персонажей.
Шефер призналась, что ей предлагали «множество трансролей». Актриса отметила, что ей не хочется, чтобы ее гендерная идентичность определяла ее работу в будущем.
«Я не хочу быть только этим, и я нахожу это в конечном счете унизительным для себя и того, чем я хочу заниматься. Я так усердно работала, чтобы достичь того, чего я добилась, преодолев действительно трудные моменты в моем переходе, и теперь я просто хочу быть девушкой и наконец двигаться дальше», — сказала Шефер.
Артистка отметила, что считает возможность отказываться от ролей трансгендерных людей собственной привилегией. Шефер добавила, что надеется способствовать развитию транссообщества, просто оттачивая свое мастерство.
Недавно актриса появилась в роли Тигрис в фильме «Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах». Эта роль, по словам Шефер, стала вызовом, поскольку персонаж не был похож на нее в реальной жизни.
«Я точно знаю, что сейчас я одна из самых известных трансгендерных личностей в СМИ, и я действительно чувствую ответственность и, возможно, немного вины за то, что недостаточно много выступаю», — поделилась кинозвезда.
Тем не менее Шефер не намерена высказываться о жизни трансгендерных людей больше. Артистка хочет сосредоточиться на работе и считает, что это «будет гораздо полезнее, чем постоянно говорить».
Актриса надеется вернуться к художественной практике и организовать собственную выставку в галерее, а также открыть дом моды: ранее Шафер училась в школе дизайна. Кроме того, Шафер мечтает о роли в ромкоме и, возможно, в мюзикле.
Среди других желаний девушки — научиться играть на бас-гитаре и стать диджеем, продолжить развиваться в режиссуре и сценарном мастерстве. «Создание чего‑то действительно доставляет мне удовольствие. Я считаю, это смысл жизни», — отметила она.