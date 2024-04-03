Хантер Шефер заявила, что больше не хочет играть трансгендерных персонажей

«Я не хочу быть только этим, и я нахожу это в конечном счете унизительным для себя и того, чем я хочу заниматься. Я так усердно работала, чтобы достичь того, чего я добилась, преодолев действительно трудные моменты в моем переходе, и теперь я просто хочу быть девушкой и наконец двигаться дальше», — сказала Шефер.