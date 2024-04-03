В Петербурге появится сервис шеринга лодок

«На текущий момент мы задействовали центр Северной столицы, где будут катера с капитанами, а в Ленобласти на оборудованных озерах поставим гриль-лодки и водные велосипеды. Сейчас мы оборудуем пляжи на Копанском озере (Ленобласть), на реке Вуоксе и в Карелии рядом с парком „Ладожские шхеры“», — поделился бизнесмен.