В Петербурге появится сервис шеринга лодок под названием AnyCaps, он запустится в мае 2024 года. Об этом сообщил «Коммерсант».
Горожане смогут арендовать маломерные суда с помощью приложения. По словам представителей проекта, для этого потребуется всего несколько кликов. Стоимость услуги составит от 4 до 50 тыс. рублей в час.
«На момент запуска в приложении будут доступны более 100 водных велосипедов и свыше 200 катеров с капитанами. Стоимость аренды установят сами владельцы катеров», — рассказал владелец ООО «Капитаны» Роман Жариков.
По его словам, сервис сперва будет доступен в Петербурге и Ленинградской области, а затем распространится по всей России. Это может произойти уже грядущим летом.
«На текущий момент мы задействовали центр Северной столицы, где будут катера с капитанами, а в Ленобласти на оборудованных озерах поставим гриль-лодки и водные велосипеды. Сейчас мы оборудуем пляжи на Копанском озере (Ленобласть), на реке Вуоксе и в Карелии рядом с парком „Ладожские шхеры“», — поделился бизнесмен.
Водный транспорт будет оснащен спасательными жилетами и датчиками, что должно обеспечить безопасность его использования. В случае экстренной ситуации на водном велосипеде система автоматически вызовет спасателей.
«С катерами все проще: за всем следит капитан с лицензией на перевозку пассажиров. Мы также собираем все параметры, но в случае экстренной ситуации сможем передать сигнал о помощи ближайшим катерам или в ГИМС», — отметил Жариков.
На презентации AnyCaps Жариков назвал новый сервис «Uber для водного транспорта», написала «Бумага»*. Он пояснил, что воспользоваться шерингом лодок смогут только люди старше 17 лет.
В Москве ранее уже появился сервис шеринга катеров и яхт Russian Boat Club. Он работает в столице с лета 2021 года.
* Издание «Бумага» признано Минюстом РФ иностранным агентом.