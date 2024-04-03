Новый фильм Кевина Смита «Сеанс в 4:30» выйдет летом 2024 года

Новая картина Кевина Смита, создателя «Клерков» и «Догмы», под названием «Сеанс в 4:30» выйдет летом 2024 года. Об этом режиссер рассказал в своем аккаунте в соцсети X.
Права на новую работу Смита приобрела студия Saban Films, с которой постановщик сотрудничал для выпуска фильма «Джей и молчаливый Боб: Перезагрузка» в 2019 году.
Действие новой картины происходит летом 1986 года. В центре сюжета — история трех шестнадцатилетних друзей, которые проводят свои субботы, тайком пробираясь в кинотеатры, чтобы смотреть фильмы. Когда однажды один из парней приглашает на просмотр новой комедии девушку своей мечты, каждый из подростков узнает что‑то новое о жизни и любви.
В актерский состав ленты вошли Кен Чон («Мальчишник в Вегасе»), Сэм Ричардсон («Вице-президент», «Тед Лассо»), Хенесис Родригес («Бивень»), Джастин Лонг («Варвар»), Джейсон Ли («Меня зовут Эрл», «Лоботрясы») и другие.
Съемки фильма проходили параллельно с забастовками актеров и сценаристов 2023 года в кинотеатре Smodcastle Cinemas в Нью-Джерси. Там режиссер проводил свое детство, а теперь является его совладельцем.