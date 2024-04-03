В возрасте 93 лет умер писатель-постмодернист Джон Барт. Об этом сообщает Университет Джонса Хопкинса, где писатель был почетным профессором, преподавателем английского языка и творческого письма.
Причина смерти не уточняется. Барт вместе с Уильямом Гэссом, Стэнли Элкинсом и другими был частью волны писателей 1960-х годов, которые бросили вызов стандартам языка и сюжета, пишет Bloomberg.
Эксперты называют писателя одним из основателей «школы черного юмора». Известность ему принесла книга «Торговец дурманом», после выхода которой в 1960 году Барта включили в число крупнейших американских писателей XX века.
Среди других его работ — «Плавучая опера» (1956), «Заблудившись в комнате смеха» (1968), «Козлоюноша Джайлс» (1966), «Химера» (1972), «Письма» (1979) и «Последнее плаванье Имярек моряка» (1991).