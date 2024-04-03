Нигерийский афробитс-певец стал жертвой первоапрельской шутки с неприятными последствиями

Сегодня в 16:48
Фото: Adekunle Gold/YouTube

Нигерийский афробитс-певец Давидо подал в суд из‑за первоапрельской шутки телеканала. Накануне артист через соцсети обратился к фанатам с объяснениями о случившемся.

«Я заметил, что 1 апреля в сети распространились ложные сообщения о моем аресте, после которых начался шквал звонков. Я хочу заверить вас, что эти сообщения полностью ложные. Я успешно завершил запланированные выступления в Уганде и Кении и вернулся домой в Нигерию», — сказал Давидо.

Днем ранее местный телеканал K24 TV сообщил о задержании Давидо в Кении после обнаружения кокаина в его частном самолете. Фейк быстро распространился по соцсетям.

«Меня никогда и нигде ни за что не арестовывали. Ни в моем доме в Нигерии, ни в моем доме в Америке, ни в какой‑либо из сотен стран, которые я делал своим домом на протяжении всей своей карьеры», — заверил Давидо. Адвокаты певца посчитали «фабрикацию обвинений в международных преступлениях крайне безответственной несмотря на День дурака».

После поднятой шумихи Управление уголовных расследований Кении (DCI) опровергло сообщения о задержании Давидо.

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