Нигерийский афробитс-певец стал жертвой первоапрельской шутки с неприятными последствиями

«Меня никогда и нигде ни за что не арестовывали. Ни в моем доме в Нигерии, ни в моем доме в Америке, ни в какой‑либо из сотен стран, которые я делал своим домом на протяжении всей своей карьеры», — заверил Давидо. Адвокаты певца посчитали «фабрикацию обвинений в международных преступлениях крайне безответственной несмотря на День дурака».