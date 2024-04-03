В Приморье собака всю ночь согревала потерявшегося в лесу пятилетнего мальчика

Пятилетний мальчик заблудился в лесу в Приморье. От холодной смерти его спасла собака, согревшая его ночью. Историю рассказали в региональном следственном комитете.
Инцидент случился вечером 2 апреля в поселке Хрустальный Кавалеровского района, в 292 километрах от Владивостока. В населенном пункте живут около 2500 человек, он также окружен лесом. По ночам температура воздуха там опускается до 8–10 градусов тепла.
В беседе с телеканалом «360» мать мальчика рассказала, что он ушел в дом переодеться и не вышел. Вместе с тем она заметила и пропажу семейного пса Степана.
Хотя родители сумели связаться с ним по телефону, ребенок не смог четко объяснить свое местоположение. В трубке отец услышал шелест листьев и лай собаки, после он обратился к спасателям.
К поискам ребенка подключились местные жители, полицейские, сотрудники Следственного комитета и краевой поисково-спасательной службы, а также волонтеры отряда «ПримПоиск». Поисковым группам предстояло прочесать десятки километров леса.
Следователи осмотрели дом семьи и взяли личные вещи мальчика, по их запаху пустили собак кинологической службы. Операция длилась всю ночь, потерявшегося ребенка обнаружили уже к утру.
«Он лежал на земле, рядом с ним была его собака. Собака спасла ему жизнь, так как за несколько часов нахождения в лесу он очень замерз. Врачи поставили ему диагноз переохлаждение», — сообщили в пресс-службе управления СКР по Приморскому краю.
В данный момент мальчик находится в больнице, врачи оказывают ему необходимую помощь. Мама отмечает, что он уже «активный и счастливый», скорее всего, завтра его выпишут.
Пресс-служба СКР добавляет, что участников операции представят к ведомственным наградам.