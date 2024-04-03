В Приморье собака всю ночь согревала потерявшегося в лесу пятилетнего мальчика

«Он лежал на земле, рядом с ним была его собака. Собака спасла ему жизнь, так как за несколько часов нахождения в лесу он очень замерз. Врачи поставили ему диагноз переохлаждение», — сообщили в пресс-службе управления СКР по Приморскому краю.