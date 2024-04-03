Англичанин сознался в краже золотого унитаза из дворца Уинстона Черчилля

Сегодня в 15:14
Фото: Leon Neal/Getty Images

Британец признал себя виновным в краже золотого унитаза стоимостью 4,8 млн фунтов стерлингов (6 млн долларов) из Бленхеймского дворца в 2019 году, передает Sky News.

Унитаз из 18-каратного золота весом около 100 килограмм был установлен в месте рождения сэра Уинстона Черчилля в рамках первой за 20 лет выставки итальянского концептуального художника Маурицио Каттелана. Экспонат получил название «Америка».

По делу о краже арт-объекта в 2019 году полиция Темзы предъявила обвинения четырем мужчинам. Теперь один из них признал себя виновным, сообщила прокуратура. В преступлении сознался 39-летний Джеймс Шин из города Уэллингборо.

Шин предстал перед судом по видеосвязи из тюрьмы Файв-Уэллс, где он уже отбывает 17-летний срок за серию предыдущих краж, включая воровство тракторов и трофеев стоимостью 400 тыс. фунтов из Национального музея конного спорта. Трое других обвиняемых отказались признать себя виновными.

В 2016 году «Америку» выставили в нью-йоркском музее Гуггенхайма. По задумке автора использовать золотой унитаз по прямому назначению мог каждый посетитель выставки.

Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами