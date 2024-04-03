Англичанин сознался в краже золотого унитаза из дворца Уинстона Черчилля

Британец признал себя виновным в краже золотого унитаза стоимостью 4,8 млн фунтов стерлингов (6 млн долларов) из Бленхеймского дворца в 2019 году, передает Sky News.
Унитаз из 18-каратного золота весом около 100 килограмм был установлен в месте рождения сэра Уинстона Черчилля в рамках первой за 20 лет выставки итальянского концептуального художника Маурицио Каттелана. Экспонат получил название «Америка».
По делу о краже арт-объекта в 2019 году полиция Темзы предъявила обвинения четырем мужчинам. Теперь один из них признал себя виновным, сообщила прокуратура. В преступлении сознался 39-летний Джеймс Шин из города Уэллингборо.
Шин предстал перед судом по видеосвязи из тюрьмы Файв-Уэллс, где он уже отбывает 17-летний срок за серию предыдущих краж, включая воровство тракторов и трофеев стоимостью 400 тыс. фунтов из Национального музея конного спорта. Трое других обвиняемых отказались признать себя виновными.
В 2016 году «Америку» выставили в нью-йоркском музее Гуггенхайма. По задумке автора использовать золотой унитаз по прямому назначению мог каждый посетитель выставки.