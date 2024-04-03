WP: США предупреджали РФ, что теракт возможен именно в «Крокусе»

Правительство США сообщало российским властям о возможности нападения террористов именно на «Крокус Сити Холл» за две недели до инцидента. Об этом источник среди американских чиновников рассказал газете The Washington Post.
По словам собеседника издания, предупреждение российским спецслужбам было отправлено 7 марта, за день до того, как посольство страны в России выпустило пресс-релиз о возможности террористической атаки в Москве.
Еще один неназванный чиновник сказал газете, что США предупреждали россиян о возможности атаки на синагогу в Москве. 7 марта ФСБ заявила о проведении операции по задержанию участников «Вилаят Хорасан»*, ячейки «Исламского государства»*, которые, по ее информации, планировали расстрелять прихожан синагоги.
Косвенное подтверждение информации о раннем предупреждении журналисты нашли в интервью 15-летнего Ислама Халилова. 26 марта вышла запись его беседы с журналистом Дмитрием Егоровым. Гардеробщик «Крокуса» рассказал, что 7–8 марта в торговом центре и концертном зале состоялись «самые жесткие проверки».
«Нас еще неделю назад предупреждали, что могут быть атаки — проходил инструктаж. Говорили, что делать, куда людей вести. Я был в принципе готов к [экстренной ситуации]. В ту неделю были самые жесткие проверки, с собаками ходили», — вспоминал Халилов.
Комментируя материал WP, Песков переадресовал вопрос спецслужбам. «Это не является нашей компетенцией, потому что подобные обмены информацией идут по каналам специальных служб, информация передается непосредственно от службы к службе», — заявил он журналистам (цитата по «Интерфаксу»)).
2 апреля директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что ФСБ действительно получала от Вашингтона предупреждение о возможности теракта в России, однако информация была неполной.
«Информация была слишком общей и не позволила выявить до конца тех, кто участвовал в этом страшном преступлении», — сказал Нарышкин (цитата по ТАСС).
* Террористические организации, запрещены в России.