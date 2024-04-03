WP: США предупреджали РФ, что теракт возможен именно в «Крокусе»

«Нас еще неделю назад предупреждали, что могут быть атаки — проходил инструктаж. Говорили, что делать, куда людей вести. Я был в принципе готов к [экстренной ситуации]. В ту неделю были самые жесткие проверки, с собаками ходили», — вспоминал Халилов.