Из школьной программы убрали «Кавказского пленного» Маканина. В рассказе нашли пропаганду ЛГБТ*

Рассказ Владимира Маканина «Кавказский пленный» был написан в 1994 году и впервые опубликован в 1995-м. Он посвящен взаимоотношениям российского солдата и молодого чеченского боевика. Работа неоднократно переиздавалась, была переведена на несколько европейских языков, а в 2008 году была экранизирована Алексеем Учителем.