Из школьной программы убрали «Кавказского пленного» Маканина. В рассказе нашли пропаганду ЛГБТ*

Сегодня в 14:30
Фото: кадр из фильма «Пленный»/«Централ Партнершип»

Из школьной программы исключили рассказ «Кавказский пленный» Владимира Маканина. В произведении нашли ЛГБТ*-пропаганду.

Об этом рассказала депутатка от «Справедливой России» Яна Лантратова во время своего выступления в нижней палате парламента. Запись своей речи общественница опубликовала в телеграм-канале.

Лантратова заявила, что в произведении Маканина «пропагандируется экстремистская ЛГБТ*-тематика», ошибочно назвав повесть «Кавказский пленник», спутав ее с рассказом Льва Толстого.

«В этом произведении рассказывается о гомосексуальном влечении российского солдата к пленному кавказскому боевику <﻿…﻿>. Откуда подобный текст, оскорбляющий честь и достоинство российских солдат, вне зависимости от их национальности, появился в нашей образовательной программе?» — сказала депутатка.

Она уточнила, что «Кавказского пленного» убрали из дополнительной школьной программы по литературе за 11-й класс в марте после того, как к ней «стали массово поступать обращения родителей» с жалобами на рассказ.

Рассказ Владимира Маканина «Кавказский пленный» был написан в 1994 году и впервые опубликован в 1995-м. Он посвящен взаимоотношениям российского солдата и молодого чеченского боевика. Работа неоднократно переиздавалась, была переведена на несколько европейских языков, а в 2008 году была экранизирована Алексеем Учителем.

* Верховный суд России признал международное общественное движение ЛГБТ экстремистской организацией и запретил его в РФ.

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