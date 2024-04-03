Коты в сапогах. Посмотрите на креативную рекламу индонезийской обувной компании

В сети вирусятся рекламные видео индонезийской обувной компании AP Boots. Ролики набирают по несколько миллионов просмотров.
При создании видео компания использует креативный подход. Чаще всего в них появляются коты в строительной жилетке в разных комичных ситуациях.
Например, ролик, в котором кот удирает на машине от гигантского ботинка, посмотрели более 8,5 млн человек. В комментариях пользователи не раз вспомнили франшизу «Форсаж».
В другом ролике, который посмотрели почти 15 млн раз, кот пьет чай, сидя на стройке в желтых сапогах под названием Ameng. Затем он начинает бурить землю. «Какая профессия больше подходит для этой обуви?» — говорится в описании.
В рекламе AP Boots коты примеряют на себя совершенно разные профессии. Так, один из котов стал продавцом: в новом видео он, с цепью на шее, продает свежую рыбу и белоснежную резиновую обувь. «Хорошие вещи продаются сами собой», — говорится в описании.
В другом популярном ролике кот нервно ждет автобус под дождем, держа в руках новенькие синие сапоги.
А еще посещает мечеть.
И даже влюбляется в кошечку на йоге!
Вот еще одно популярное видео AP Boots, но на этот раз с человеком в главной роли. В нем мужчина отбивает ногами падающие с неба предметы. В описании ролика компания утверждает, что их сапоги созданы в соответствии с международными стандартами, а также оснащены защитой для пальцев и металлической основой.