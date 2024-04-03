Коты в сапогах. Посмотрите на креативную рекламу индонезийской обувной компании

Сегодня в 15:34
Фото: AP Boots

В сети вирусятся рекламные видео индонезийской обувной компании AP Boots. Ролики набирают по несколько миллионов просмотров.

При создании видео компания использует креативный подход. Чаще всего в них появляются коты в строительной жилетке в разных комичных ситуациях.

Например, ролик, в котором кот удирает на машине от гигантского ботинка, посмотрели более 8,5 млн человек. В комментариях пользователи не раз вспомнили франшизу «Форсаж».

В другом ролике, который посмотрели почти 15 млн раз, кот пьет чай, сидя на стройке в желтых сапогах под названием Ameng. Затем он начинает бурить землю. «Какая профессия больше подходит для этой обуви?» — говорится в описании.

В рекламе AP Boots коты примеряют на себя совершенно разные профессии. Так, один из котов стал продавцом: в новом видео он, с цепью на шее, продает свежую рыбу и белоснежную резиновую обувь. «Хорошие вещи продаются сами собой», — говорится в описании.

В другом популярном ролике кот нервно ждет автобус под дождем, держа в руках новенькие синие сапоги.

А еще посещает мечеть.

И даже влюбляется в кошечку на йоге!

Вот еще одно популярное видео AP Boots, но на этот раз с человеком в главной роли. В нем мужчина отбивает ногами падающие с неба предметы. В описании ролика компания утверждает, что их сапоги созданы в соответствии с международными стандартами, а также оснащены защитой для пальцев и металлической основой.

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