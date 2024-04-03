Коты в сапогах. Посмотрите на креативную рекламу индонезийской обувной компании

Вот еще одно популярное видео AP Boots, но на этот раз с человеком в главной роли. В нем мужчина отбивает ногами падающие с неба предметы. В описании ролика компания утверждает, что их сапоги созданы в соответствии с международными стандартами, а также оснащены защитой для пальцев и металлической основой.