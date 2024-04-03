В Венесуэле скончался старейший мужчина в мире

Старейший мужчина в мире умер в Венесуэле за 2 месяца до своего 115-го дня рождения, передает Daily Mail.
У фермера Хуана Висенте Переса Мора было 11 детей, 41 внук, 18 правнуков и 12 праправнуков. Его признали самым старым человеком страны в 2020 году, а в 2022-м он попал в Книгу рекордов Гиннесса как старейший человек на планете.
О смерти Хуана сообщил Фредди Бернал, губернатор венесуэльского штата Тачира, где жил фермер. «Наш дорогой Хуан Висенте Перес Мора, с глубочайшей скорбью мы прощаемся с тобой и с твоим образом добродушного, трудолюбивого и преданного своей семье человека из Тачиры», — написал политик на своей странице в соцсети X.
Висенте родился в 1909 году, став 9-м ребенком в своей семьи из 10. Когда ему было 5 лет, он начал работать с отцом и братьями на ферме, собирая сахарный тростник и кофейные зерна.
В 1948 году Хуан стал шерифом Каракаса и решал земельные конфликты, параллельно занимаясь сельским хозяйством. В 1937 году он женился на Эдиофине дель Роcарио Гарсии, с которой прожил 60 лет вплоть до ее смерти в 1997 году.
При включении Висенте в свою книгу рекордов, представители Гиннесса написали: «Секрет его долгой жизни заключается в том, чтобы усердно работать, отдыхать на выходных, рано ложиться спать, выпивать по стакану агуардиенте каждый день, любить Бога и всегда сохранять его в своем сердце».