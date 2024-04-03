В Венесуэле скончался старейший мужчина в мире

При включении Висенте в свою книгу рекордов, представители Гиннесса написали: «Секрет его долгой жизни заключается в том, чтобы усердно работать, отдыхать на выходных, рано ложиться спать, выпивать по стакану агуардиенте каждый день, любить Бога и всегда сохранять его в своем сердце».