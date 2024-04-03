Умер Джон Синклер, американский поэт и менеджер группы MC5

Американский поэт, активист и менеджер легендарной рок-группы MC5 Джон Синклер скончался в возрасте 82 лет, передает Variety. Писатель умер в больнице Детройта от сердечной недостаточности. Семья активиста подтвердила его смерть.
Синклер оказал большое влияние на формирование контркультурного движение 60-х, а также зарождение панк-культуры. В середине десятилетия молодой поэт стал менеджером детройтской рок-группы MC5, чьи леворадикальные идеи во многом сформировали образ американского протопанка.
В 1968 году активист стал сооснователем антирасистской социалистической Партии белых пантер, аналога «Черных пантер», которая призывала к борьбе с массовой культурой с помощью рок-н-ролла, наркотиков и секса на улицах.
Спустя год Синклеру дали 10 лет тюрьмы за хранение марихуаны. Чрезмерно суровый, по мнению многих, приговор вызвал активное протестное движение, в котором участвовали многие музыканты и активисты того времени.
На митинге в поддержку поэта в 1971 году выступили артисты Джон Леннон, Йоко Оно, Стиви Уандер, Фил Оукс, Боб Сигер, Арчи Шепп, а также активисты Эбби Хоффман и Джерри Рубин и поэты Аллен Гинзберг и Эд Сандерс. Леннон выступил с песней «John Sinclair» на телевидении и включил ее в альбом «Some Time in New York City». В декабре 1971 года Синклера освободили, после чего он покинул США и переехал в Амстердам.
С 2005 года он вел радиопрограмму «Радиошоу Джона Синклера» и выпускал другие передачи на своей собственной радиостанции «Радио Свободный Амстердам».
«Синклер — это парень, который много значит для большого количества людей. У него много увлечений, много интересов, много принципов, которые он отстаивает. Он не всегда был святым или самым легким в общении — иногда мы его ненавидели. Но я могу сказать, что он был моим наставником и другом», — сказал ныне покойный гитарист MC5 Уэйн Крамер в интервью журналу Billboard в 2018-м.