Умер Джон Синклер, американский поэт и менеджер группы MC5

«Синклер — это парень, который много значит для большого количества людей. У него много увлечений, много интересов, много принципов, которые он отстаивает. Он не всегда был святым или самым легким в общении — иногда мы его ненавидели. Но я могу сказать, что он был моим наставником и другом», — сказал ныне покойный гитарист MC5 Уэйн Крамер в интервью журналу Billboard в 2018-м.