Warner Bros. показала первый голосовой тизер фильма «Джокер: Безумие на двоих»

Студия Warner Bros. поделилась первым аудиотизером предстоящего фильма «Джокер: Безумие на двоих» — сиквела нашумевшей драмы Тодда Филлипса по комиксам DC.
В официальном тикток-аккаунте фильма появился ролик с голосом Харли Квинн в исполнении Леди Гаги. «Я могу сделать все, что ты захочешь. Ты Джокер», — произносит актриса.
Гага сыграет одну из главных ролей вместе с Хоакином Фениксом, исполнившим роль Артура Флека в оригинальном фильме 2019 года. Помимо Феникса и Гаги, в актерский состав сиквела вошли Зази Битз, Брендан Глисон, Кэтрин Кинер, Джейкоб Лофланд и Гарри Лоути.
Ранее в соцсетях киностудии также появился новый постер фильма. «Мир — это сцена», — гласит подпись к нему. Первый трейлер ленты выйдет 9 апреля.
Детали сюжета новой картины пока держатся в тайне. Известно лишь, что название «Безумие на двоих» — это отсылка к французскому медицинскому термину, который описывает психическое расстройство, затронувшее двух или более человек, а также то, что немалая часть сюжета развернется в психиатрической лечебнице Аркхем.
Первый фильм о Джокере вышел в 2019 году и собрал в мировом прокате более 1 млрд долларов, став самой кассовой лентой с рейтингом R. Картина также получила 11 номинаций на «Оскар».