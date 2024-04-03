На Тайване произошло сильнейшее за 25 лет землетрясение

Сегодня в 08:44
Фото: Timo Volz/Unsplash
Обновлено сегодня в 10:58

Число пострадавших в результате землетрясения на Тайване увеличилось до 711 человек. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на правительство острова.

У восточного побережья Тайваня произошло несколько землетрясений магнитудой до 7,2–7,5. Толчки ощущались на территории всего острова, но сильнее всего — в городе Хуалянь, сообщает China Times.

В соцсетях появляются видео с моментами тряски и последствиями землетрясения. В Хуаляне получили повреждения и обрушились дома. На местах работают спасатели. По меньшей мере 4 человека погибли, 97 пострадали.

Это землетрясение стало сильнейшим за последние 25 лет, уточняет ETtoday. 21 сентября 1999-го на острове зафиксировали землетрясение магнитудой 7,3. На юге Японии действовала угроза цунами, высота волн возле японских островов могла достичь 3 метров.

Власти Тайваня отказались от помощи КНР в ликвидации последствий землетрясения.

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