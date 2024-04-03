На Тайване произошло сильнейшее за 25 лет землетрясение

У восточного побережья Тайваня произошло несколько землетрясений магнитудой до 7,2–7,5. Толчки ощущались на территории всего острова, но сильнее всего — в городе Хуалянь, сообщает China Times.
В соцсетях появляются видео с моментами тряски и последствиями землетрясения. В Хуаляне получили повреждения и обрушились дома. На местах работают спасатели. По меньшей мере 4 человека погибли, 97 пострадали.
Это землетрясение стало сильнейшим за последние 25 лет, уточняет ETtoday. 21 сентября 1999-го на острове зафиксировали землетрясение магнитудой 7,3. На юге Японии действовала угроза цунами, высота волн возле японских островов могла достичь 3 метров.
Власти Тайваня отказались от помощи КНР в ликвидации последствий землетрясения.