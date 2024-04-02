Король Карл III впервые в истории откроет замок Балморал для посетителей

Британский король Карл III впервые в истории позволит желающим посетить замок Балморал — шотландскую резиденцию монарха. Об этом написал Independent.
Первые публичные визиты в замок запланированы на лето 2024 года. Предполагается, что опытные гиды проведут экскурсии по нескольким комнатам Балморала, в том числе тем, которые использовали король Карл III и его супруга Камилла.
Известно, что туристы посетят зеленую комнату для рисования, в которой королева Елизавета II встретила Лиз Трасс, а также семейную обеденную комнату, библиотеку и лобби пажей. Ранее публика могла попасть только в бальный зал и сады Балморала.
Туристов будут пропускать в замок в составе небольших групп с 1 июля по 4 августа. Чтобы присоединиться к ним, необходимо приобрести билеты. Они будут стоить 100 или 150 фунтов стерлингов с учетом стоимости послеобеденного чая.
Участники туров, как пообещали представители монархов, узнают «о происхождении замка и о том, как его любили многие поколения королевской семьи». «Вы сможете увидеть, как комнаты в замке используются сегодня», — отметили они.
Строительство замка Балморал завершилось в 1855 году в Абердиншире. Замок был летней резиденцией королевы Виктории, где она проводила время с семьей. Его посещал российский император Николай II. Балморал любила королева Елизавета II, она скончалась на его территории в сентябре 2022 года в возрасте 96 лет.
Вступивший на престол король Карл III решил повысить доступность королевских резиденций для простых граждан. Для публики открылся в 2022 году Сент-Джеймсский дворец. Также зимой 2023 года ряд экскурсий провели по Букингемскому дворцу.