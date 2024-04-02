Король Карл III впервые в истории откроет замок Балморал для посетителей

Строительство замка Балморал завершилось в 1855 году в Абердиншире. Замок был летней резиденцией королевы Виктории, где она проводила время с семьей. Его посещал российский император Николай II. Балморал любила королева Елизавета II, она скончалась на его территории в сентябре 2022 года в возрасте 96 лет.