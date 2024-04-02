Участница кей-поп-группы aespa рассталась с парнем. В сети считают, что ее вынудили поклонники

Кей-поп-певица Карина из группы aespa рассталась с бойфрендом, корейским актером Ли Чжэ Уком, спустя несколько недель после того, как об их отношениях узнала общественность. Об этом сообщило агентство Ли C-JeS Studios.
Представители актера заявили, что он хотел бы «сфокусироваться на работе» и остается с Кариной «хорошими коллегами и друзьями». Однако в сети разгорелись спорты насчет настоящей причины разрыва.
Дело в том, что пять недель назад Dispatch рассказал о романе Карины и Ли Чдэ Ука. По словам источника, между звездами появилась «любовь с первого взгляда». Они, как утверждалось в публикации, познакомились на показе Prada в Милане в январе.
После новости поклонники Карины обрушились на нее с критикой. Они заявили, что певица «предала их». Фанаты девушки даже отправили к офису компании SM Entertainment машину с экраном, на котором транслировались сообщения к ней.
«Разве любви, которую тебе дают фанаты, недостаточно? Почему ты решила предать фанатов? Пожалуйста, извинись напрмую. Иначе увидишь снижение продаж альбом и пустые места на концертах», — написали в обращении поклонники.
В начале марта Карина пошла навстречу фанатам и действительно извинилась. Она заявила, что знает об их разочаровании и сожалеет. «Они расстроены, вспоминая те вещи, которые мы говорили друг другу», — отметила артистка.
Карина пообещала показать поклонникам свою более зрелую сторону, усердно работать и больше не разочаровывать людей. Многие корейцы ответили певице в комментариях, что она не должна извиняться за свою влюбленность.
Xports News при этом еще в конце февраля опубликовал новость о том, что Ли Чжэ Уку придется покинуть свой нынешний лейбл — по слухам, из‑за романа с Кариной.
Карина и Ли Чжэ Ук стали не единственной звездной парой, чьи отношения закончились после того, как о них узнали поклонники. До этого расстались актеры Хан Со-хи и Рю Джун-ель — их разрыв произошел спустя две недели после публичного подтверждения романа, якобы чтобы оба могли сосредоточиться на работе.
Осенью также распалась пара участницы Blackpink Джису и актера Ан Бо-Хена — через два месяца после того, как артисты рассказали о своих чувствах.