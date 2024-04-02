В новосибирском кинотеатре отгородили ширмой рабочее место мужчины с синдромом Дауна

«Он вышел на рабочее место с мамой, которая его постоянно сопровождает, несмотря на то, что она у нас в штате не находится, мы этому не препятствуем. Ширма предлагалась в качестве варианта на время коротких перерывов, если ему необходимо уединиться: конфетку съесть, книжку посмотреть», — сказал глава Центра креативных индустрий Андрей Васильев.