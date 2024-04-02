В новосибирском кинотеатре отгородили ширмой рабочее место мужчины с синдромом Дауна

В новосибирском кинотеатре «Синема» рабочее место мужчины с синдромом Дауна отгородили ширмой. О ситуации рассказал BFM.ru со ссылкой на мать молодого человека Татьяну Есипову.
Женщина поделилась, что ее сын Павел работает в кинотеатре уже пять лет. Но в марте 2024 года ему заменили рабочее место. 26-летнего сотрудника посадили в угол, закрытый высокой белой ширмой.
По мнению мамы мужчины, руководство кинотеатра повело себя невежественно и бесчеловечно по отношению к ее сыну. Есипова уже обратилась с жалобой к и. о. министра культуры области, замгубернатора ив прокуратуру.
«Придут новые сотрудники — им нужны кабинеты. И, конечно, первым лишним сразу оказался Павел. На время ремонта он был отправлен на простой», — рассказала Татьяна.
Она отметила, что ширму для Павла «сомнительного качества» устроили после ее разговора с и. о. министра культуры Юрием Зимняковым.
«В этот холл будут приходить много людей, желающих осчастливить других своими культурными проектами. И вот на пути движения модной толпы возникает странный предмет — чудовищно нелепая, белая, как в больничных кабинетах, мятая ширма, за которой оборудовано рабочее место для инвалида», — добавила Есипова.
В администрации «Синема» заявили, что Павла в коллективе не подвергали дискриминации, а ширму установили для уединения сотрудника.
«Он вышел на рабочее место с мамой, которая его постоянно сопровождает, несмотря на то, что она у нас в штате не находится, мы этому не препятствуем. Ширма предлагалась в качестве варианта на время коротких перерывов, если ему необходимо уединиться: конфетку съесть, книжку посмотреть», — сказал глава Центра креативных индустрий Андрей Васильев.