Кандидатку в мэры опасного мексиканского города убили в первый день предвыборной кампании

Кандидатку в мэры одного из самых опасных городов Мексики Берту Гизелу Гайтан убили в первый же день ее предвыборной кампании, сообщает NMAS. Женщину застрелили недалеко от города Селая, который она собиралась возглавить от правящей партии.
На кадрах из соцсетей видно, как группа активистов и сторонников партии Morena идет по городским улицам, пока не раздаются выстрелы. Всего за несколько часов до своей гибели Гайтан провела пресс-конференцию, на которой изложила свои предложения по борьбе с коррупцией и повышению безопасности в Селайе. Кандидат в городской совет от этой же партии Адриан Герреро также погиб в результате нападения.
С сентября 2023 года в Мексике было убито по меньшей мере 22 кандидата в мэры. Насилие — это последствие борьбы за территорию и бизнес между различными организованными преступными группировками, пишет The Guardian.
По данным исследовательской организации Data Cívica, примерно восемь из каждых 10 нападений и убийств политиков происходят на муниципальном уровне. «Именно здесь организованная преступность может иметь больший территориальный контроль. Муниципальные власти контролируют местный бюджет и полицию — независимо от того, выполняет ли полиция свои обязанности или позволяет определенным вещам происходить», — сказал эксперт Иксаро Артета.
В Мексике готовятся к крупнейшим в истории страны выборам. У страны появится новый президент, а также освободятся более 20 тыс. должностей на федеральном уровне, уровне штатов и муниципалитетов.