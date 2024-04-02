Кандидатку в мэры опасного мексиканского города убили в первый день предвыборной кампании

На кадрах из соцсетей видно, как группа активистов и сторонников партии Morena идет по городским улицам, пока не раздаются выстрелы. Всего за несколько часов до своей гибели Гайтан провела пресс-конференцию, на которой изложила свои предложения по борьбе с коррупцией и повышению безопасности в Селайе. Кандидат в городской совет от этой же партии Адриан Герреро также погиб в результате нападения.