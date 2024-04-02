В Китае 100 хаски сбежали из зоокафе и заполонили торговый центр

Сегодня в 21:53
Фото: Reuben Mcfeeters/Unsplash

В китайской провинции Гуандун сто собак хаски сбежали из зоокафе и заполонили торговый центр. Об этом сообщил South China Morning Post.

Дверь кафе с собаками забыли закрыть, после чего псы вырвались на свободу. Они разбежались по разным частям торгового центра. Персоналу зоокафе удалось быстро их найти и не дать никому потеряться.

После возвращения собак решили «наказать». С этой целью псов накормили вкусными куриными ножками.

Свидетели инцидента назвали его «великим карнавалом хаски» и сравнили собак с радостными школьниками, закончившими уроки.

Зоокафе приобрели популярность в Китае. Только в 2020 году, по данным Xifei Daily, в Шанхае открыли 3638 таких заведений. Провести один час в них стоит примерно от 60 до 200 юаней.

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