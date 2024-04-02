Маркетплейсы начали предупреждать покупателей об оплате пошлин на зарубежные товары дороже 200 евро

В специальном разделе сайта маркетплейс также напомнил о размере пошлины — от 2 евро за каждый килограмм превышения или 15% от суммы превышения, при этом при превышении обоих лимитов для расчета используется больший показатель. «Если потребуется оплатить таможенный платеж, с вами свяжется брокер, когда отправление поступит на таможню или за несколько дней до этого», — сообщили в маркетплейсе.