Маркетплейсы начали предупреждать покупателей об оплате пошлин на зарубежные товары дороже 200 евро

Сегодня в 20:55
Фото: Daniel Romero/Unsplash

На карточках зарубежных товаров в Ozon появились предупреждения об уплате пошлины, сообщила РИА «Новости» пресс-служба маркетплейса.

Пошлина взимается с покупателей товаров дороже 200 евро (на данный момент около 19 900 рублей). Сумма не включена в цену товара и должна быть оплачена на этапе прохождения таможни. «Платеж рассчитывается в евро — из‑за колебаний курса фактическая сумма может отличаться от заявленной», — говорится в сообщении Ozon.

В специальном разделе сайта маркетплейс также напомнил о размере пошлины — от 2 евро за каждый килограмм превышения или 15% от суммы превышения, при этом при превышении обоих лимитов для расчета используется больший показатель. «Если потребуется оплатить таможенный платеж, с вами свяжется брокер, когда отправление поступит на таможню или за несколько дней до этого», — сообщили в маркетплейсе.

1 апреля прекратило действие решение Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) о повышении порога беспошлинного ввоза товаров из заграницы до 1000 евро.

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