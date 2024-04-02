В список Forbes вошло рекордное количество миллиардеров из России

В мировой рейтинг Forbes вошло 125 российских миллиардеров — это рекордное число за всю историю списка богатейших бизнесменов мира.
Общее состояние миллиардеров в России по сравнению с прошлым годом увеличилось на 14%, до 576,8 млрд долларов. Этот показатель все еще ниже рекордных 606,2 млрд в 2021 году.
Предыдущий рекорд по числу россиян в рейтинге зафиксировали в 2021 году. Тогда в список попали 123 человека. В 2022-м после начала боевых действий на территории Украины их количество резко сократилось до 88 человек, а в следующем году поднялось до 110.
Богатейшим россияном по версии Forbes стал владелец «Лукойла» Вагита Алекперова. Его состояние оценивают в 28,6 млрд долларов — на 8 млрд больше, чем годом ранее.
Издание отмечает, что россиян в рейтинге могло быть даже больше, однако 10 из богатейших бизнесменов после начала военных действий отказались от российского гражданства и теперь фигурируют в списке как представители других стран.
Всего в этом году в глобальную подборку Forbes вошел 2781 миллиардер. Как и в 2023-м, первые три места достались президенту Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно с состоянием 233 млрд, основателю Tesla Илон Маск (195 млрд) и создателю Amazon Джефф Безос (194 млрд).