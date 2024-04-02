Умерла актриса Татьяна Конюхова из фильмов «Москва слезам не верит» и «Женитьба Бальзаминова»

Умерла народная артистка России Татьяна Конюхова, известная по фильмам «Женитьба Бальзаминова» и «Москва слезам не верит». Об этом сообщила Гильдия актеров кино Союза кинематографистов.
Актрисе было 92 года. Она скончалась 2 апреля после продолжительной болезни. «Любимая и незабвенная — называли ее друзья, коллеги, студенты, зрители за глубину, искренность, задор, сердечное отношение к людям», — написали коллеги артистки.
Конюхова родилась 12 ноября 1931 года в Ташкенте. Когда ей было 15 лет, семья переехала в Ригу. После школы будущая артистка отправилась в Москву, там она училась во ВГИКе. В 1950-х актриса дебютировала в кино.
Она снялась в лентах «Майская ночь, или Утопленница», «Судьба Марины», «Вольница», «Гори, моя звезда», «Карьера Димы Горина», «Портрет жены художника», «Над Тиссой», «Солнце светит всем» и других.
Кроме того, Конюхова с 1956 до 1992 год служила в Театре-студии киноактера. Позднее она преподавала в театральной студии при Московской детской академии народного художественного творчества в Перово.