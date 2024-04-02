Ботсвана угрожает подарить Германии 20 000 слонов из‑за запрета на ввоз охотничьих трофеев

Обязательным условием подарка Масиси назвал то, что слоны должны будут оставаться в Германии в свободном выгуле. «Если они вам так нравятся, то, пожалуйста, примите от нас этот подарок. Вы должны жить с животными так, как вы говорите это делать нам», — сказал президент.