Мусор, выброшенный с МКС 3 года назад, упал на крышу дома во Флориде

Кусок мусора весом почти в килограмм, который выбросили из Международной космической станции в 2021 году, приземлился на крышу дома в штате Флорида, передает издание Ars Technica.
Сейчас объект изучает НАСА. 8 марта специалисты управления по аэронавтике сообщили, что мусор с космической станции вошел в атмосферу в 14.29 по местному времени.
Спустя 5 минут после сообщения обломок пробил крышу здания на юге США, рассказал владелец дома Алехандро Отеро. Инцидент попал на камеры наблюдения, установленные на его участке.
Изображения цилиндрического объекта американец опубликовал в своем аккаунте в соцсети Х. По его словам, обломок не только пробил крышу и потолок, но и пролетел на два этажа вниз. К счастью, в это время никого не было дома.
Как сообщает НАСА, изначально объект представлял собой контейнер с устаревшими батареями массой 2,6 тонны. Он стал самым тяжелым мусором, сброшенным с МКС, за всю историю ее работы. С 2021 года он медленно двигался по орбите Земли, постепенно опускаясь все ниже.
Ожидалось, что большая часть контейнера сгорит при входе в атмосферу, однако некоторые эксперты предупреждали, что часть объекта может уцелеть и упасть на поверхность планеты.