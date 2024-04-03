МТС ждет тысячи айти-профессионалов на конференции True Tech Day

True Tech Day — это крупная конференция, предназначенная как для начинающих, так и для опытных специалистов в области информационных технологий. Первое мероприятие состоялось в 2023 году и собрало более 1500 участников непосредственно на месте, а также еще 60 тысяч зрителей онлайн. В этот раз в программу True Tech Day вошли пять ключевых направлений, в рамках которых более 50 ведущих экспертов и лидеров ИТ-сообщества представят свои доклады. Одной из главных тем стала взаимосвязь науки и технологий.