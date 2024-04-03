МТС ждет тысячи айти-профессионалов на конференции True Tech Day

МТС устроит вторую технологическую конференцию True Tech Day. Она пройдет 17 мая в Москве, для слушателей также проведут интерактивную онлайн-трансляцию.
True Tech Day — это крупная конференция, предназначенная как для начинающих, так и для опытных специалистов в области информационных технологий. Первое мероприятие состоялось в 2023 году и собрало более 1500 участников непосредственно на месте, а также еще 60 тысяч зрителей онлайн. В этот раз в программу True Tech Day вошли пять ключевых направлений, в рамках которых более 50 ведущих экспертов и лидеров ИТ-сообщества представят свои доклады. Одной из главных тем стала взаимосвязь науки и технологий.
Спикеры и эксперты обсудят актуальные технологические направления. Среди них — особенности построения облачных платформ и обеспечение безопасности в облаке; новые подходы в языках программирования; нейросети и машинное обучение; Software 2.0 и искусственный интеллект как помощники программиста, вызовы в области NLP4Code и методы работы с ними; настоящее и будущее больших языковых моделей; применение Deep Learning в разработке лекарственных препаратов; управление базами данных в крупных компаниях электронной коммерции; применение ИИ в дизайне новых материалов и многое другое.
С докладами выступят:
— Павел Воронин — первый вице-президент МТС по технологиям;
— Денис Кораблев — управляющий директор, директор по продуктам Positive Technologies;
— Дмитрий Ливанов — ректор МФТИ;
— Владимир Алешин — руководитель разработки платформы DBaaS в Авито;
— Олег Бондарь — CPO YDB в Яндекс;
— Павел Конотопов — руководитель кластерной группы Postgres Professional;
— Данила Дюгуров — СТО Cloud MTC;
— Максим Чудновский — лидер продукта Synapse Service Mesh в СберТех;
— Илья Черников — Senior Data Scientist в LamodaTech;
— Миша Most — художник и граффити-райтер.
На конференции начинающие разработчики узнают азы и тонкости работы с языковыми моделями, а также как запустить их практически на любом домашнем железе. Участники смогут прокачать свои навыки в Event Storming и поймут, как создавать «правильные» микросервисы максимально быстро и эффективно. Поклонники перспективного направления Tech4Art узнают, как технологии создают искусство будущего. Архитекторы СУБД разберутся с тонкостями мультимастера в архитектуре PostgreSQL. DevOps-инженеры повысят компетенции в управлении базами данных в мультикластерной среде Kubernetes.
Завершится ивент музыкальным сетом от популярных исполнителей. Ожидается, что в этом году мероприятие соберет более 2,5 тыс. участников в Москве и десятки тысяч онлайн-слушателей.
«Технологии — это всегда про людей. Поэтому развитие профессионального True Tech сообщества — приоритетная задача для МТС. Конференция True Tech Day является сердцем этой инициативы, она объединяет тысячи талантливых специалистов. На конференции сообщество True Tech будет обмениваться опытом в архитектуре, разработке, облачных технологиях, больших языковых моделях и машинном обучении, говорить о науке, инновациях и технологичных трендах. И конечно, участников ждет много сюрпризов, интересных знакомств и возможностей для прокачки ИТ-навыков», — прокомментировал Павел Воронин, первый вице-президент по технологиям МТС.