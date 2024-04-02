Ученые обнаружили жабу со зрачками в форме сердечек

Ученые обнаружили, что у желтобрюхих жаб зрачки напоминают по форме сердечки. Почему это происходит, исследователи пока не знают, сообщил «Хайтек».
Специалисты изучили формы зрачков 3200 видов амфибий. Они отметили, что у млекопитающих на форму зрачков влияет время их активности и режим кормления: например, у травоядных чаще горизонтальные зрачки, у дневных хищников — круглые, а у ночных — вертикальные. Но для амфибий эти закономерности не характерны.
Ученым удалось заметить только то, что у водных бесхвостых амфибий зрачки чаще имеют круглую форму. А вот почему у желтобрюхих жаб зрачки приобрели форму сердечек, неясно. Науке пока неизвестно о возможных преимуществах такой структуры глаз.
«Необходимо изучить другие потенциальные факторы эволюции зрачков у амфибий», — заявили исследователи.