Ученые обнаружили жабу со зрачками в форме сердечек

Сегодня в 18:01
Фото: Miltos Gikas/Flickr

Ученые обнаружили, что у желтобрюхих жаб зрачки напоминают по форме сердечки. Почему это происходит, исследователи пока не знают, сообщил «Хайтек».

Специалисты изучили формы зрачков 3200 видов амфибий. Они отметили, что у млекопитающих на форму зрачков влияет время их активности и режим кормления: например, у травоядных чаще горизонтальные зрачки, у дневных хищников — круглые, а у ночных — вертикальные. Но для амфибий эти закономерности не характерны.

Ученым удалось заметить только то, что у водных бесхвостых амфибий зрачки чаще имеют круглую форму. А вот почему у желтобрюхих жаб зрачки приобрели форму сердечек, неясно. Науке пока неизвестно о возможных преимуществах такой структуры глаз.

«Необходимо изучить другие потенциальные факторы эволюции зрачков у амфибий», — заявили исследователи.

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