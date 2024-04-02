Ученые обнаружили жабу со зрачками в форме сердечек

Специалисты изучили формы зрачков 3200 видов амфибий. Они отметили, что у млекопитающих на форму зрачков влияет время их активности и режим кормления: например, у травоядных чаще горизонтальные зрачки, у дневных хищников — круглые, а у ночных — вертикальные. Но для амфибий эти закономерности не характерны.