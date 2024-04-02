ЦБ: 50 млн россиян имеют кредиты

Число россиян с кредитами выросло до 50 млн к началу года, передает РБК данные Центробанка. В прошлом году задолженность граждан выросла на 6,4 трлн рублей.
В это число входят люди с кредитами в банках, микрофинансовых организациях или и там и там одновременно. 42 млн имеют задолженность только в банках, 3,9 млн — в них и МФО, 4 млн — только в микрокредитных организациях.
Россиян, имеющих кредит в банке, стало больше на 4,3 млн (+11%), заемщиков МФО — на 500 тыс. Общая задолженность граждан РФ на 1 января 2024-го составила 34,8 трлн рублей, из них 4,5 трлн обеспечили заемщики с ипотеками.
По данным ЦБ, на заемщиков с тремя и более кредитами приходится половина от всей задолженности по рознице. Год назад этот показатель составлял 44%, а в 2022 году — менее 40%. Регулятор также заметил тенденцию на взятие кредитов среди старших возрастных групп, но «наибольший уровень проникновения кредитования достигается в возрастной группе 38–40 лет (свыше 62%)».