ЦБ: 50 млн россиян имеют кредиты

По данным ЦБ, на заемщиков с тремя и более кредитами приходится половина от всей задолженности по рознице. Год назад этот показатель составлял 44%, а в 2022 году — менее 40%. Регулятор также заметил тенденцию на взятие кредитов среди старших возрастных групп, но «наибольший уровень проникновения кредитования достигается в возрастной группе 38–40 лет (свыше 62%)».