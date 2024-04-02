Фонд «Обнаженные сердца» организовал кампанию «Узнаю об этом больше»

Этим проектом фонд хочет напомнить россиянам, что аутичные люди могут успешно адаптироваться к жизни в обществе, даже если у некоторых из них возникают трудности с бытовыми навыками, коммуникацией или обучением; что к таким гражданам нужен индивидуальный подход, а во взаимодействии с ними необходимо опираться на достоверную и современную информацию.