Фонд «Обнаженные сердца» организовал кампанию «Узнаю об этом больше»

Фонд помощи детям и молодежи «Обнаженные сердца» устроил кампанию «Узнаю об этом больше». О ее начале представители организации рассказали «Афише Daily».
Ее запуск состоялся 2 апреля, она приурочена ко Всемирному месяцу информирования об аутизме, который отмечается в апреле. «Узнаю об этом больше» должна помочь в преодолении стигматизации людей с аутизмом и их близких.
Сегодня фонд представил одноименный ролик, который доступно объясняет, чего не нужно делать при встрече с человеком с расстройством аутистического спектра и как лучше себя вести в такой ситуации. Узнать больше об аутизме можно на сайте проекта.
Кроме этого, сегодня сотрудники организации открыли одноименную выставку в усадьбе Воронцово. Ее главными героями стали дети и молодые люди, получившие помощь в фонде «Обнаженные сердца». Стенды будут доступны горожанам до 30 апреля.
Аутизм — самое распространенное нарушение развития. Оно встречается у одного из 36 детей. Последние исследования показали, что РАС встречается чаще, чем синдром Дауна, церебральный паралич и онкологические заболевания, вместе взятые.
Этим проектом фонд хочет напомнить россиянам, что аутичные люди могут успешно адаптироваться к жизни в обществе, даже если у некоторых из них возникают трудности с бытовыми навыками, коммуникацией или обучением; что к таким гражданам нужен индивидуальный подход, а во взаимодействии с ними необходимо опираться на достоверную и современную информацию.