В Подмосковье затопило приют, из него эвакуировали тигра и пантеру

В Подмосковье затопило парк львов «Земля прайда». Об этом сотрудники парка рассказали РИА «Новости».
Как говорит директор учреждения Виктор Агафонов, все питомцы целы, однако поток воды из‑за вышедшей из берегов реки увеличивается. Сейчас приют закрыт для посетителей.
«Все животные живы, здоровы, наблюдаем за ними, контролируем их состояние, руку держим на пульсе. Вода будет подниматься», — сказал глава парка. Он добавил, что его коллегам, скорее всего, придется ночевать вместе с животными следующие пару суток и дежурить возле вольеров, чтобы контролировать состояние зверей.
«Пока животные находятся на возвышенностях, но вокруг них вода, которая имеет тенденцию к увеличению. Администрация в курсе, спецслужбы выехали, надеюсь, они помогут», — сообщил он.
На видео, которые опубликовали представители парка, вольеры затоплены примерно по середину голени, тигры стоят на островке посреди вольера, еще один ходит среди воды вдоль забора с куском мяса в зубах. В другом ролике львы бегают по лужам.
Зоотехник приюта Алена Жураковская рассказала «Подъему», что постояльцев сейчас транспортируют в безопасную зону. На данный момент они смогли перевезти тигра и пантеру.
«Обстановка — потоп. Животные перевозятся в карантинную зону на территории парка, там возвышенность, и вода туда не дойдет», — поделилась она.
Парк «Земля прайда» находится в 30 км от Клина на северо-западе Московской области. Рядом находится река Нудоль. Он создавался как реабилитационный центр со свободным выгулом, куда звери попадали из частных зоопарков и от владельцев.