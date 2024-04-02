В Подмосковье затопило приют, из него эвакуировали тигра и пантеру

«Все животные живы, здоровы, наблюдаем за ними, контролируем их состояние, руку держим на пульсе. Вода будет подниматься», — сказал глава парка. Он добавил, что его коллегам, скорее всего, придется ночевать вместе с животными следующие пару суток и дежурить возле вольеров, чтобы контролировать состояние зверей.