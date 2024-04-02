К 2500 году все жители Японии буд носить фамилию Сато

Йосида уточнил, что его прогнозы основаны на нескольких предположениях, но сказал, что идея заключалась в том, чтобы с помощью цифр объяснить потенциальные последствия нынешней системы для японского общества и привлечь внимание к этой проблеме. «Если все станут Сато, то, возможно, к нам придется обращаться по именам или по номерам», — сказал он.