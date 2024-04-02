К 2500 году все жители Японии буд носить фамилию Сато

К 2531 году все жители Японии будут носить фамилию Сато. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на исследование, проведенное профессором экономики Университета Тохоку Хироси Йосидой.
Согласно прогнозу, в Японии останется одна фамилия, если власти продолжат настаивать на том, чтобы супружеские пары выбирали единую фамилию. Этого требует гражданский кодекс, принятый в конце 1800-х.
Йосида уточнил, что его прогнозы основаны на нескольких предположениях, но сказал, что идея заключалась в том, чтобы с помощью цифр объяснить потенциальные последствия нынешней системы для японского общества и привлечь внимание к этой проблеме. «Если все станут Сато, то, возможно, к нам придется обращаться по именам или по номерам», — сказал он.
В настоящее время Сато возглавляет список японских фамилий, на втором месте — Судзуки. Согласно исследованию Йосиды, если закон о фамилиях не изменится, то в 2446 году около половины населения Японии будут носить ее.
Хотя правительство разрешило указывать девичьи фамилии в паспортах, водительских правах и свидетельствах о проживании наряду с обретенными в супружестве, Япония остается единственной страной в мире, где супруги обязаны использовать одну и ту же фамилию.