В 2023 году в ДТП на российских дорогах погибли 14,5 тыс. человек

Сегодня в 16:41
Фото: Aleksandr Popov/Unsplash

В 2023 году на российских дорогах в ДТП погибли 14,5 тыс. человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Владимира Путина.

Президент уточнил, что в России наблюдается рост ДТП на 4,5%. Также увеличилось число погибших. В связи с этим президент призвал повышать безопасность движения на дорогах. Он попросил учитывать этот фактор при обновлении автомагистралей.

Тем временем «Страховой дом ВСК» сообщил, что с начала года число дорожно-транспортных происшествий сократилось почти на треть.

«Чаще всего виновниками ДТП традиционно становились обладатели отечественных автомобилей. При этом антирейтинг наиболее аварийных автомобилей по сравнению с прошлым годом не изменился. В него вошли модели ВАЗ, Toyota, Hyundai, Kia и Renault», — говорится в исследовании.

Наибольшее число ДТП было зафиксировано в Москве, Краснодарском крае и Башкортостане. Меньше всего — в Красноярском крае, Волгоградской области и Санкт-Петербурге.

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