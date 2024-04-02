Apple просила Джона Стюарта не выпускать шоу с критикой искусственного интеллекта

Комик и телеведущий Джон Стюарт заявил, что Apple просила его не делать эпизод шоу «The Problem With Jon Stewart» с критикой искусственного интеллекта. Об этом он рассказал в эфире «The Daily Show».
В новый выпуск телешоу на Comedy Central он пригласил в студию главу Федеральной торговой комиссии Лину Хан, чтобы обсудить конфликт ведомства с Amazon и претензии к другим технологическим компаниям.
«Хотел сказать, я собирался позвать вас на подкаст. И Apple попросила нас этого не делать, не приглашать вас. Так и сказали: „Пожалуйста, не говорите с ней“. Наверное, они просто беспокоились о вас», — сказал Стюарт.
«Они даже не дали нам сделать такую же чушь про искусственный интеллект, что мы сделали только что [в первом сегменте передачи]. Почему мы должны бояться вести такую дискуссию в публичном поле?» — добавил телеведущий.
«По-моему, это лишний раз демонстрирует опасность концентрации такой власти и такого числа решений в руках столь малого числа компаний. Монополия в экономике ничем не лучше монархии в политике», — ответила Хан.
До интервью Стюарт выступил с критикой искусственного интеллекта. В монологе под названием «Ложный образ ИИ» он обратил внимание на то, как руководители Microsoft, Google, OpenAI и других компаний обещают, что нейросети помогут человечеству решить проблемы мирового масштаба. В то же время он заметил, что в данный момент вместо этого технологию используют лишь для создания цифровых помощников, например для приготовления тостов.
В качестве главной проблемы ведущий выделил то, что ИИ нужен корпорациям для урезания «налога на человека» и те пользуются технологией для урезания человеческих рабочих мест. При этом, отметил Стюарт, увольняя людей, главы компаний предлагают им переучиваться и становиться промпт-инженерами, «парнем, который вводит вопросы», которых тоже легко заменить.
Шоу «The Problem With Jon Stewart» готовило третий сезон, но внезапно было отменено Apple. По информации СМИ, поводом стали сегменты об искусственном интеллекте и политике Китая. Высказывание Стюарта подтверждает, что владелец сервиса TV+ вмешивался в его контент и это приводило к конфликтам.
В феврале этого года Стюарт вернулся в кресло ведущего «The Daily Show», в котором провел 16 лет до ухода в 2015 году. Сейчас он появляется в эфире телепрограммы по понедельникам.