Apple просила Джона Стюарта не выпускать шоу с критикой искусственного интеллекта

До интервью Стюарт выступил с критикой искусственного интеллекта. В монологе под названием «Ложный образ ИИ» он обратил внимание на то, как руководители Microsoft, Google, OpenAI и других компаний обещают, что нейросети помогут человечеству решить проблемы мирового масштаба. В то же время он заметил, что в данный момент вместо этого технологию используют лишь для создания цифровых помощников, например для приготовления тостов.