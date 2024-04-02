12-летний подросток в Финляндии открыл стрельбу в школе. Погиб один шестиклассник

Сегодня в 15:10
Фото: K8/Unsplash

Полиция Финляндии арестовала 12-летнего подростка, бежавшего после устроенной в школе стрельбы. В результате атаки погиб шестиклассник, еще двое получили ранения, сообщает Yle.

Ученик шестого класса, который, как предполагается, открыл огонь по одноклассникам, имел при себе пистолет с лицензией близкого родственника. При задержании мальчик признался в стрельбе.

Трагедия произошла в городе Вантаа неподалеку от Хельсинки. По данным местного муниципалитета, в школе обучается около 800 учеников с первого по девятый класс и работает 90 человек.

«День начался ужасающе. В школе Виертола в Вантаа произошел инцидент со стрельбой. Я могу только представить себе боль и беспокойство, которые испытывают сейчас многие семьи», — написала в твиттере министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен.

Предыдущие шутинги в школах Финляндии изменили политику в отношении оружия. В 2007 году Пекка-Эрик Аувинен застрелил шестерых учеников, школьную медсестру, директора и себя из пистолета в средней школе Йокела недалеко от Хельсинки.

В 2010 году Финляндия ужесточила законодательство, введя тест на пригодность для всех соискателей лицензии на огнестрельное оружие. Возрастной ценз для заявителей изменили с 18 до 20 лет.

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