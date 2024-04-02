12-летний подросток в Финляндии открыл стрельбу в школе. Погиб один шестиклассник

«День начался ужасающе. В школе Виертола в Вантаа произошел инцидент со стрельбой. Я могу только представить себе боль и беспокойство, которые испытывают сейчас многие семьи», — написала в твиттере министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен.