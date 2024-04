В Бельгии обнаружили коллекцию неизданных песен Марвина Гея

Марвин Гей начал свою карьеру в 1960-х. За 10 лет певец прибрел звездный статус благодаря хитам «What’s Going On» и «Let’s Get It On». В 1980-х Гей, страдающий от наркотической зависимости, переехал в Лондон из‑за обвинений в неуплате налогов в США. В 1981 году артист поселился в бельгийском Остенде в доме Дюмолина и его жены.