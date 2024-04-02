В Бельгии обнаружили коллекцию неизданных песен Марвина Гея

В бельгийском городе Остенде нашли коллекцию кассет с невыпущенными записями легенды ритм-энд-блюза Марвина Гея, передает BBC. Записи пролежали на полке более 40 лет.
Коллекция из 66 демокомпозиций принадлежала музыканту Чарльзу Дюмолину, в доме которого Гей останавливался в 1981 году во время лечения от наркотической зависимости. После смерти Дюмолина в 2019-м кассеты передали его семье вместе с другими вещами американского артиста.
После находки многие подвергли семью Дюмолина критике, заявив, что они не обладают правами на записи. По бельгийскому законодательству спустя 30 лет материалы становятся собственностью их нынешнего владельца, вне зависимости от того, как он их приобрел. Закон, однако, не касается интеллектуальной собственности.
Это потенциально означает, что семья Дюмолина одновременно является полноправным владельцем записей, но не может их публиковать. Такое право, скорее всего, есть лишь у семьи певца в США, отмечает издание.
«[Кассеты] принадлежат семье Дюмолина, потому что их оставили в Бельгии 42 года назад. Марвин отдал их им и сказал: „Делайте с ними что хотите“. Он так за ними и не вернулся. Вот что важно», — сказал Алекс Траппенье, бизнес-партнер семьи бельгийского музыканта.
«Мы можем открыть эту капсулу времени и поделиться с миром музыкой Марвина. Его прекрасно слышно [на записях]», — добавил он.
Марвин Гей начал свою карьеру в 1960-х. За 10 лет певец прибрел звездный статус благодаря хитам «What’s Going On» и «Let’s Get It On». В 1980-х Гей, страдающий от наркотической зависимости, переехал в Лондон из‑за обвинений в неуплате налогов в США. В 1981 году артист поселился в бельгийском Остенде в доме Дюмолина и его жены.
Три года спустя певец погиб от огнестрельного ранения, которое ему нанес его отец Марвин Гей-старший, пока артист пытался заступиться за свою мать.