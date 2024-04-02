В Бельгии обнаружили коллекцию неизданных песен Марвина Гея

«[Кассеты] принадлежат семье Дюмолина, потому что их оставили в Бельгии 42 года назад. Марвин отдал их им и сказал: „Делайте с ними что хотите“. Он так за ними и не вернулся. Вот что важно», — сказал Алекс Траппенье, бизнес-партнер семьи бельгийского музыканта.