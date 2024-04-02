Умерла писательница Мариз Конде

За свою жизнь уроженка Гваделупы написала более 20 новелл, а также множество пьес, детских книг и эссе. Среди ее самых популярных работ — «Я, Титуба, ведьма из Салема», «Невероятная и печальная судьба Ивана и Иваны» и «Жизнь как она есть». В своих книгах писательница поднимала вопросы колониализма, сексуальности, а также африканской и карибской культуры и истории.