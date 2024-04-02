Умерла писательница Мариз Конде

Сегодня в 14:23
Фото: Arnold Jerocki/Getty Images

Мариз Конде, французская писательница и активистка, скончалась в возрасте 90 лет, сообщил The Guardian.

За свою жизнь уроженка Гваделупы написала более 20 новелл, а также множество пьес, детских книг и эссе. Среди ее самых популярных работ — «Я, Титуба, ведьма из Салема», «Невероятная и печальная судьба Ивана и Иваны» и «Жизнь как она есть». В своих книгах писательница поднимала вопросы колониализма, сексуальности, а также африканской и карибской культуры и истории.

Конде преподавала в Гвинее, Кот-д’Ивуаре, Гане, Сенегале, Франции и США, а с 2004 года возглавляла французский комитет памяти о рабстве. По инициативе новеллистки с 10 мая 2006 года во Франции отмечается День памяти о рабстве.

В 1988 году писательница стала почетным членом Литературной академии Квебека, в 2001 году — командором ордена Искусств и литературы, а в 2004-м — кавалером ордена Почетного легиона.

В 2018 году Конде была удостоена альтернативной Нобелевской премии по литературе от шведской Новой академии, созданной после скандала с сексуальными домогательствами в Шведской академии.

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