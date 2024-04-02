Создатель «Секретных материалов»: студия не считала Джиллиан Андерсон сексапильной

Создатель «Секретных материалов» Крис Картер рассказал, что Джиллиан Андерсон могли не взять на роль в сериале. По его словам, боссы 20th Century Fox считали ее непривлекательной. Об этом он рассказал в интервью журналу Inverse.
Сейчас Картер делает выставку в Лос-Анджелесе, одним из экспонатов является список актеров, которых он хотел видеть в проекте. Напротив Дэвида Духовны там карандашом написано «Да».
«Про Джиллиан я написал „Тест“. Это значит, что мне было нужно обсудить ее кандидатуру с начальниками студии и телеканала», — вспоминает Картер.
«И в чем ее сексапильность?» — передает продюсер слова одного из начальников студии, которые он услышал на встрече.
«Несмотря на то что Джиллиан красива, в их представлении она не была сексуальной. Прежде всего потому, что они не понимали, что я хочу сделать с сериалом. К тому же она была никому не известна, а это уж точно не помогает», — продолжает Картер.
20th Century Fox сейчас готовит ребут «Секретных материалов», им занимается режиссер «Черной Пантеры» и «Крида» Райан Куглер. Картер в нем не задействован, но ждет, что получится у его коллеги.
«У нас был очень приятный разговор. Я спросил у него, что он задумал, он рассказал. По-моему, у него есть отличные задумки. В любом случае у него непростая задача: кастинг, съемки. Теперь на его плечах окажется все то, что предстояло сделать мне», — считает автор сериала.
Задача Куглера тем сложнее, что суть теорий заговора в современном мире изменилась, а их возникновение стало мгновенным, например, как это случилось с Кейт Миддлтон, приводит пример Картер.
«Теперь всё может превратиться в теорию заговора. Никто не знает, в чем правда, теперь она полностью субъективна и относительна. Вы можете себе представить, как вы заболели, а об этом что‑то говорят абсолютно все? Ваша самая сокровенная тайна везде попадает на первые страницы, а потом каждый еще и интерпретирует ее по-своему», — рассуждает Картер.
«Вот кто‑то снимает шоу вроде „Секретных материалов“, и там есть эпизод про тебя. И думаешь: во что это превратится? что из этого получится? каким будет результат? Совсем не факт, что выйдет что‑то хорошее», — думает он.
О том, что боссы студии не сразу взяли ее на роль, около 15 лет назад рассказывала и сама Джиллиан Андерсон. Тогда она делилась, что роль агента Скалли собирались предложить звезде «Спасателей Малибу» Памеле Андерсон.
«Студии была нужна кто‑то с большой грудью, длинными ногами и высоким ростом. Памела лучше вписывалась в их представление о телевидении в то время. Они даже не могли себе представить, что моя пара с Дэвидом [Духовны] станет успешной», — говорила тогда Джиллиан.
«Поначалу всем казалось, что мне нельзя ничего доверить. У меня не было никакого опыта работы за плечами, и в „Фокс“ уж точно думали, что я им не подхожу», — отмечала она.