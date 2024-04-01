Японская императорская семья впервые завела аккаунт в соцсети

Императорская семья Японии впервые появилась в соцсетях: она завела аккаунт в инстаграме*. Об этом сообщил Sky News.
На странице опубликовали 60 фотографий и пять видеороликов. Из них можно узнать, как Императорская семья отметила Новый год и чем занималась с начала января. Например, император встретился с президентом Кении и посетил Токийский музей искусств.
В первый же день на аккаунт японской императорской семьи подписались более 400 тыс. пользователей. Такой отклик должен порадовать представителей монархии: они завели страницу в соцсетях, чтобы избавиться от имиджа затворников.
Кроме того, императорская семья надеется привлечь внимание более молодой аудитории, наиболее активной в сети. Правда комментировать публикации на странице подписчики пока не могут.
Чтобы обратиться к императору или его родственникам, японцам по-прежнему необходимо воспользоваться официальным сайтом. Тем не менее, пресс-служба императорской семьи рассчитывает, что инстаграм* поможет общественности лучше понимать обязанности монарха.
В данный момент императором Японии является Нарухито, сын почетного императора Акихито, который отрекся от престола в 2019 году. По данным СМИ, большинство поклонников японской монархии на сегодняшний день принадлежат к старшему поколению.
*Instagram принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской. Ее деятельность на территории страны запрещена.