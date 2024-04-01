В Гане выступили против брака влиятельного 63-летнего священника и 12-летней девочки

В Гане брак влиятельного 63-летнего священника Нуумо Боркетей Лавех Цуру XXXIII и 12-летней девочки вызвал возмущение у сограждан. Об этом написал Би-би-си.
Жители африканской страны выступили против союза, который заключили 30 марта. Они потребовали, чтобы брак расторгли, поскольку он нарушает закон страны. В Гане браки разрешены только с 18 лет.
Главы традиционных общин не поддержали эти призывы. Они заявили, что люди не понимают обычаев. Согласно данным организации Girls Not Brides, в Гане 19% девушек выходят замуж до достижения 18 лет, а 5% — до достижения 15 лет.
Скандал со свадьбой разразился после того, как видео и фотографии с торжества попали в сеть. Из них стало ясно, что в церемонии участвовали десятки людей. Женщины на видео обучали маленькую невесту: они советовали ей быть готовой к выполнению супружеских обязанностей, использовать духи для большей сексуальности и нарядно одеваться.
Эти высказывания показали, что брак между священником и подростком не был лишь церемониальным. Возмущенная общественность потребовала начать расследование в отношении Цуру.
Лидеры общины нунгуа, к которой принадлежат молодожены, заявили, что критика церемонии «исходит из невежества». Они подчеркнули, что роль жены священника является на сегодняшний день «чистой традицией».
Они также отметили, что невеста начала проходить обряды по подготовки к этому браку еще шесть лет назад. Это, как подчеркнули представители народа нунгуа, не повлияло на обучение ребенка.
В будущем девочке предстоит пройти еще одну церемонию, которая подготовит ее к супружеским обязанностям, в том числе к рождению детей. Когда она состоится, неизвестно. Власти Ганы пока никак не отреагировали на ситуацию.