В Гане выступили против брака влиятельного 63-летнего священника и 12-летней девочки

Скандал со свадьбой разразился после того, как видео и фотографии с торжества попали в сеть. Из них стало ясно, что в церемонии участвовали десятки людей. Женщины на видео обучали маленькую невесту: они советовали ей быть готовой к выполнению супружеских обязанностей, использовать духи для большей сексуальности и нарядно одеваться.