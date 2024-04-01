Бенедикт Камбербатч и Оливия Колман снимутся в ремейке «Войны супругов Роуз»

Британские актеры Бенедикт Камбербатч («Шерлок») и Оливия Колман («Корона») сыграют главные роли в ремейке фильма «Война супругов Роуз» 1989 года. Об этом сообщил Deadline.
Новую версию картины снимет Джей Роуч, известный по «Скандалу» и «Знакомству с родителями». Фильм выпустит киностудия Searchlight Pictures. Он, как и оригинал, будет черной комедией о непростых отношениях пары возлюбленных.
Камбербатч сыграет Тео, а Колман — его подругу Айви. На первый взгляд жизнь героев безупречна: у них успешные карьеры, замечательные дети и богатая сексуальная жизнь. Но за идеальным фасадом скрывается уйма обид, соперничества и недовольства.
Когда профессиональные мечты Тео рушатся, все скрытые конфликты в паре выходят наружу, превращая дом Роузов буквально в поле битвы. «Это дико смешная, грандиозная и в то же время глубоко человеческая история», — отметил президент Searchlight Мэттью Гринфилд.
Сценарий ленты написал Тони МакНамара («Бедные-несчастные») на основе романа Уоррена Адлера. Продюсерами проекта стали Камбербатч, Колман, Леа Кларк, Адам Окленд, Эд Синклер, Том Карвер, Роуч и Мишель Грэм.
Оригинальная «Война супругов Роуз» вышла на экраны в 1989 году, ее снял Дэнни Де Вито. Актер также снялся в картине. Роли супругов Роуз в фильме сыграли Майкл Дугла с и Кэтлин Тернер. Лента была номинирована на премию «Золотой глобус»