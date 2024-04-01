Бенедикт Камбербатч и Оливия Колман снимутся в ремейке «Войны супругов Роуз»

Камбербатч сыграет Тео, а Колман — его подругу Айви. На первый взгляд жизнь героев безупречна: у них успешные карьеры, замечательные дети и богатая сексуальная жизнь. Но за идеальным фасадом скрывается уйма обид, соперничества и недовольства.