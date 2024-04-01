В США пса вернули в приют спустя полчаса после усыновления, заявив, что он «слишком большой»

Вчера в 23:10
Фото: из соцсетей

В Сан-Франциско пса по кличке Сморес вернули в приют через полчаса после усыновления. Новые хозяева решили, что животное «слишком большое» для них, сообщает The Dodo.

В приюте были шокированы таким поворотом событий. История Смореса быстро распространилась в сети, в том числе среди местных зоозащитников. Соучредительница организации по усыновлению животных Mutt Luv Rescue Сара Мейхес «была ошеломлена», когда узнала о произошедшем.

«Причина, по которой его вернули через полчаса после того, как его усыновили — слишком абсурдная. Сморес определенно не увеличился в размерах (или весе) за те 30 минут с момента, как он покинул приют и до того момента, как его туда вернули», — сказала она.

© Из соцсетей

Спустя всего несколько часов Мейхес смогла найти человека, который согласился забрать питомца на передержку, пока у него не появится постоянной семьи. После нескольких дней на передержке стало ясно, что, вероятно, у Смореса никогда не было настоящего дома. «С небольшой помощью и поддержкой он быстро освоился и стал образцовым гостем», — отметила зоозащитница.

Приемные хозяева удивляются, что кто‑то вообще пожелал вернуть животное. Мейхес описала Смореса как очень умного, общительного и любопытного пса. «Он готов найти свой постоянный дом — ему просто нужно, чтобы кто‑то увидел, какой он замечательный пес», — добавила она.

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