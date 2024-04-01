В Сочи появилась вакансия чтеца стихотворений для крабов

Сегодня в 21:51
Фото: Mae Mu/Unsplash

Ресторан «Брунелло», расположенный в игорной зоне «Красная Поляна», открыл новую вакансию. Заведение ищет чтеца стихотворений для крабов, сообщил «Московский комсомолец».

Команда проекта надеется, что чтец поможет крабам, которым предстоит оказаться в меню, совершить культурный рывок и улучшит их вкус. Ресторан решил обзавестись собственным чтецом к 225-летию поэта Александра Пушкина.

Новому сотруднику готовы платить 300 тыс. рублей в месяц. За эту сумму он должен будет художественно зачитывать стихотворения около аквариума, участвовать в формировании поэтического плана на месяц и собирать информацию об изменении вкуса мяса крабов.

От кандидата требуется высшее профильное образование ведущих художественных и культурных вузов России, искренняя любовь к поэзии и творчеству Пушкина, поставленный голос и навыки актерского мастерства.

Также претендент на вакансию должен уметь «организовывать успешную коммуникацию как с людьми, так и с ракообразными» и иметь опыт в аналогичной должности от двух лет. Программу чтения предлагают составлять из произведений Пушкина.

«Но инициатива расширить культурный кругозор крабов приветствуется», — отметили в компании. Там также попросили читать «больше стихов о любви и приключениях, меньше о судьбе, море и фатализме».

Чтецу обещают работу по графику 2/2, корпоративный трансфер, двухразовое питание, абонемент в библиотеку, командировки на родину крабов на Дальний Восток, бесплатное посещение концертов, бонусы и ДМС после работы в течение полугода.

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