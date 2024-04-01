В Сочи появилась вакансия чтеца стихотворений для крабов

Ресторан «Брунелло», расположенный в игорной зоне «Красная Поляна», открыл новую вакансию. Заведение ищет чтеца стихотворений для крабов, сообщил «Московский комсомолец».
Команда проекта надеется, что чтец поможет крабам, которым предстоит оказаться в меню, совершить культурный рывок и улучшит их вкус. Ресторан решил обзавестись собственным чтецом к 225-летию поэта Александра Пушкина.
Новому сотруднику готовы платить 300 тыс. рублей в месяц. За эту сумму он должен будет художественно зачитывать стихотворения около аквариума, участвовать в формировании поэтического плана на месяц и собирать информацию об изменении вкуса мяса крабов.
От кандидата требуется высшее профильное образование ведущих художественных и культурных вузов России, искренняя любовь к поэзии и творчеству Пушкина, поставленный голос и навыки актерского мастерства.
Также претендент на вакансию должен уметь «организовывать успешную коммуникацию как с людьми, так и с ракообразными» и иметь опыт в аналогичной должности от двух лет. Программу чтения предлагают составлять из произведений Пушкина.
«Но инициатива расширить культурный кругозор крабов приветствуется», — отметили в компании. Там также попросили читать «больше стихов о любви и приключениях, меньше о судьбе, море и фатализме».
Чтецу обещают работу по графику 2/2, корпоративный трансфер, двухразовое питание, абонемент в библиотеку, командировки на родину крабов на Дальний Восток, бесплатное посещение концертов, бонусы и ДМС после работы в течение полугода.